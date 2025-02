PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Steinwerfer bei B42 +++ Anruf falscher Polizeibeamter +++ Unfall zwischen PKW und Fußgänger

Bad Schwalbach (ots)

1. Steinewerfer,

Eltville am Rhein, Hattenheim, B42, Höhe Klärwerk, Samstag, 15.02.2025, 17:08 Uhr

(mf) Am Samstag, 15.02.2025 um 17:08 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter an der B42 zwischen Eltville und Oestrich-Winkel einen Gegenstand auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Ein Fahrer eines grauen Mercedes-Busses befuhr mit seiner Familie die B42 aus Richtung Eltville in Richtung Oestrich-Winkel. In Höhe des Klärwerkes hörten sie einen Knall und die Frontscheibe barst. Am Straßenrand sahen die Insassen noch eine Person weglaufen. Nach ersten Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass die Personen einen unbekannten Gegenstand auf das Fahrzeuge geworfen hatte und dann geflüchtet war. Die verantwortliche Person konnte aufgrund der Dämmerung lediglich als mit einer schwarzen Oberbekleidung und Kapuze beschrieben werden. Der entstandene Sachschaden am PKW wird ca. 1.000 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Eltville nimmt in sachdienliche Hinweise unter (06123) 9090-0 entgegen.

2. Anruf durch einen falschen Polizeibeamten, Oestrich-Winkel, Mittwoch, 19.02.2025, 10:30 Uhr

(mf) Am Mittwochmorgen, gegen 10:30 Uhr kam es in Oestrich-Winkel zu einem Betrugsversuch durch einen Anruf von falschen Polizeibeamten. Die Täter gaben vor, Einbrecher festgenommen zu haben und behaupteten, dass weitere Täter flüchtig seien und weitere Einbrüche begehen würden. Anschließend erkundigten sie sich nach den Vermögenswerten des Betroffenen. Dank der Aufmerksamkeit des Angerufenen blieb es bei einem Betrugsversuch. Er fiel nicht auf die Masche herein, sodass kein Schaden entstand.

Bei der beschriebenen Betrugsmasche handelt es sich um den sogenannten "Schockanruf". Der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese sind dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diejenigen gezielt darauf an. Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

3. Zusammenstoß zwischen PKW und Fußgänger, Rüdesheim, Frankenthalstraße, Mittwoch, 19.02.2025, 15:25 Uhr

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:25 Uhr, kam es in Rüdesheim zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Eine 31-jährige Fahrerin aus Rüdesheim befuhr mit ihrem schwarzen Opel Corsa die Frankentahlstraße aus Richtung Niederwaldstraße in Richtung Ortsausgang. In Höhe des Bahnhofs rannte ein 21-jähriger Fußgänger aus Rüdesheim plötzlich aus diesem heraus auf die Straße. Die PKW-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Corsa entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

