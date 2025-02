PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Frau auf Gehweg attackiert +++ Vandalen in Schule zugange +++ Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden +++ Küchenbrand in Asylbewerberunterkunft

Bad Schwalbach (ots)

1. Frau auf Gehweg attackiert, Geisenheim, Hospitalstraße, Montag, 17.02.2025, 19:15 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde eine Fußgängerin in Geisenheim von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Den Angaben der 58-jährigen Geisenheimerin zufolge, sei sie gegen 19:15 Uhr die Hospitalstraße entlanggelaufen, als sie dort auf einen unbekannten Mann traf, welcher sie beim Vorbeigehen plötzlich geschubst habe. Sie sei daraufhin zu Boden gestürzt und habe sich am Kopf verletzt. Der Fremde sei daraufhin geflüchtet. Es soll sich um einen etwa 1,70 Meter großen Mann gehandelt haben, der mit einer dunklen Hose, hellen Sneakern und einer Kapuzenjacke bekleidet war. Darüber hinaus führte er einen Rucksack mit einer Isomatte darin mit sich. Die 58-Jährige kam im Anschluss an die Anzeigenaufnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei in Rüdesheim hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

2. Vandalen in Schule zugange, Geisenheim-Johannisberg, Niclas-Vogt-Straße, Freitag, 14.02.2025, 19:00 Uhr bis Montag, 17.02.2025, 07:45 Uhr

(fh)Am zurückliegenden Wochenende sind Vandalen in eine Schule in Johannisberg eingestiegen und haben dort Sachschäden verursacht. Am Montagmorgen stellten Verantwortliche der Grundschule in der Niclas-Vogt-Straße fest, dass sich Unbekannte im Zeitraum seit Freitagabend unbemerkt in das Gebäude geschlichen und mehrere Sitzmöglichkeiten zerschnitten hatten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Wem am vergangenen Wochenende rund um die Schule etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim.

3. Gestohlenes Fahrzeug aufgefunden, Rüdesheim-Eibingen/Wiesbaden-Dotzheim, Weilburger Tal, Seit Donnerstag, 13.02.2025, 21:30 Uhr

(fh)Wie gestern berichtet, kam es Ende vergangener Woche in Rüdesheim-Eibingen zum Diebstahl eines VW Touran. Dieser wurde nun nahe eines Waldwegs im Weilburger Tal bei Wiesbaden-Dotzheim in einem Graben aufgefunden. Die Ermittlungen zum Diebstahl in Eibingen und dem Zurücklassen des Fahrzeugs in Dotzheim dauern weiterhin an.

Die Polizei in Rüdesheim sucht weiterhin unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 Zeugen. Eventuell wurde ja das Zurücklassen des Pkw beobachtet.

4. Küchenbrand in Asylbewerberunterkunft, Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Montag, 17.02.2025, 20:30 Uhr

(fh)Am Montagabend kam es in einer Asylbewerberunterkunft in Bad Schwalbach zu einem Küchenbrand und einem damit verbundenen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 20:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Einrichtung im Martha-von-Opel-Weg entsandt, da dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Nach Rücksprache mit einer Mitarbeiterin konnte festgestellt werden, dass mehrere Gegenstände auf dem Herd eines Bewohners gebrannt hatten. Dabei wurden sowohl der Herd als auch der Fußboden beschädigt. Durch die Feuerwehr wurde der kleine Brand umgehend gelöscht. Der betroffene Bewohner zeigte vor Ort den Polizisten gegenüber ein unkooperatives Verhalten, indem er sich nicht ausweisen wollte, seine Faust ballte diese in Richtung der Beamten erhob und nach ihnen spuckte. Er wurde daraufhin kurzzeitig festgenommen und zur Klärung seiner Personalien zur Dienststelle gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durfte er diese im Anschluss wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell