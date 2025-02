POL-RTK: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Tatverdächtige festgenommen +++ VW aus Innenhof entwendet +++ Auseinandersetzung zwischen Wahlkampfhelfer und Anwohner +++ Diebe unterwegs

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1. Zigarettenautomaten aufgebrochen - Tatverdächtige festgenommen, Walluf, Rheinallee/Pflänzerweg, Sonntag, 16.02.2025, 03:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag gelang es der Polizei in Walluf nach einem Zeugenhinweis zwei Zigarettenautomaten-Aufbrecher unmittelbar nach der Tat festzunehmen. Gegen 03:30 Uhr meldete sich der Zeuge aus der Rheinallee bei der Polizei, da er aktuell mehrere Personen beobachten würde, die einen dort aufgestellten Zigarettenautomaten aufgebrochen hätten und nun den Inhalt einpacken würden. Umgehend wurden Polizeistreifen nach Walluf entsandt und nach den Tatverdächtigen gefahndet. Den Beamten gelang es nur kurze Zeit später, zwei georgische Staatsangehörige im Alter von 24 und 31 Jahren festzunehmen. Bei ihnen wurde sowohl Diebesgut, als auch Tatwerkzeug aufgefunden und sichergestellt. Im Nachgang erhielt die Polizei die Meldung, über einen zweiten aufgebrochenen Zigarettenautomaten aus dem Pflänzerweg in Walluf. Die beiden Festgenommen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zunächst in Gewahrsam genommen und im Laufe des Sonntags in Wiesbaden einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für die Beiden an. Die Ermittlungen zu einem möglichen dritten Täter dauern an.

2. VW aus Innenhof entwendet,

Rüdesheim-Eibingen, Johannisberger Straße, Donnerstag, 13.02.2025, 21:30 Uhr bis Freitag, 14.02.2025, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen entwendeten Unbekannte im Rüdesheimer Stadtteil Eibingen einen VW Touran. Am Donnerstag, gegen 21:30 Uhr, hatte die Besitzerin des schwarzen Pkw mit den Kennzeichen "RÜD-EX 902" diesen in ihrem Innenhof unter einem Carport abgestellt. Als sie am nächsten Morgen, gegen 09:30 Uhr, zu dem Abstellort zurückkehrte, fehlte von ihrem Fahrzeug jede Spur. Die Polizeistation Rüdesheim ermittelt nun wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeug und nimmt Hinweise zum Verbleib des VW oder der Tat unter der Rufnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Auseinandersetzung zwischen Wahlkampfhelfer und Anwohner, Idstein-Kröftel, Oberemser Straße, Sonntag, 16.02.2025, 21:50 Uhr

(fh)Am Sonntagabend gerieten zwei Männer in Idstein-Kröftel im Zuge des Aufhängens von Wahlplakaten in Streit. Daraus resultierte eine Anzeige wegen Bedrohung. Gegen 21:50 Uhr wurde die Polizei zu der Auseinandersetzung in der Oberemser Straße in Kröftel gerufen. Dort wurden die Beteiligten, ein Wahlkampfhelfer und sein Begleiter sowie ein Anwohner angetroffen und zum Sachverhalt befragt. Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich die beiden Männer in der Oberemser Straße, um Wahlplakate aufzuhängen. Über diesen Umstand habe sich der Anwohner echauffiert und es kam zu einem verbalen Streit zwischen den Beteiligten. Daraufhin soll der Idsteiner zunächst gegen eine Leiter der Helfer getreten haben, woraufhin einer von ihnen ein Taschenmesser hervorgeholt und präsentiert haben soll. Zu einem Angriff mit dem Messer sei es nicht gekommen. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

4. Werkzeug aus Bagger gestohlen,

Hohenstein, Strinz-Margarethä, Landesstraße 3274, Dienstag, 11.02.2025 bis Sonntag, 16.02.2025

(fh)Im Laufe der letzten Woche haben Diebe in Strinz-Margarethä einen Bagger aufgebrochen und Werkzeug von einer Baustelle gestohlen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt suchten die Täter eine Baustelle an der Landesstraße 3274 auf und schlugen bei einem dort abgestellten Bagger das Fenster der Fahrertür ein. Aus dem Fahrerhaus nahmen sie diverses Werkzeug, darunter eine Kettensäge, an sich und entwendeten dieses, genauso wie eine auf der Baustelle abgestellte Rüttelplatte sowie einen Kompressor im Gesamtwert von fast 3.000 Euro. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zur tat unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

5. Spiegelgläser gestohlen,

Hünstetten-Oberlibbach, Römerstraße, Freitag, 14.02.2025, 02:30 Uhr

(fh)In der Nacht zu Freitag gerieten in Hünstetten-Oberlibbach die Spiegelgläser eines Audi ins Visier eines Diebs. Der unbekannte Dieb, welcher eine Brille sowie eine Kapuzenjacke trug, wurde gegen 02:30 Uhr aufgezeichnet, wie er sich in der Römerstraße an einem braunen Audi A6 zu schaffen machte und den Spiegeleinsatz eines Außenspiegels ausbaute. Mit diesem verschwand der Unbekannte dann über alle Berge.

Zeuginnen oder Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 bei der Polizeistation Idstein.

