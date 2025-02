PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbruch in Beuerbach-Verdächtige Männer beobachtet +++ Einbrecher haben Bargeld im Visier +++ Lkw gerät auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Beuerbach-Verdächtige Männer beobachtet, Hünstetten-Beuerbach, Am Wurmberg, Donnerstag, 13.02.2025, 19:50 Uhr bis 20:45 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Hünstetten-Beuerbach eingebrochen und haben Beute in Form von Schmuck und einer Uhr mitgehen lassen. In dem Zeitfenster von 19:50 Uhr bis 20:45 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür im Untergeschoss des Anwesens in der Straße "Am Wurmberg" auf und drangen so ins Haus ein. Dort stießen sie auf Schmuck und eine Uhr, nahmen diese an sich und ergriffen die Flucht. Ein Nachbar beobachtete zur Tatzeit drei verdächtige Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Es soll sich um drei Männer mit "südländischem Erscheinungsbild" gehandelt haben, welche dunkel gekleidet waren und sich in einer ausländischen Sprache unterhielten. Die Drei liefen zu einem dunkelgrauen Pkw.

Hinweise zu den verdächtigen Männern oder dem Einbruch nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. Einbrecher haben Bargeld im Visier,

Hohenstein-Breithardt, Sonnenstraße, Donnerstag, 13.02.2025, 16:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(fh)Im Laufe des Donnerstags brachen Unbekannte in ein Wohnhaus im Hohensteiner Ortsteil Breithardt ein und gelangten an Bargeld. Zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr betraten die Einbrecher das Grundstück in der Sonnenstraße und machten sich an der rückwärtigen Terassentür des Einfamilienhauses zu schaffen. Auf diesem Wege gelangten sie in die Wohnräume und entwendeten daraufhin Bargeld, mit dem sie unerkannt das Weite suchten. An der Terassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06124)7078-0 entgegen.

3. Lkw gerät auf glatter Fahrbahn in den Gegenverkehr, Bundesstraße 260, Heidenrod-Grebenroth, Donnerstag, 14.02.2025, 09:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen rutschte ein Lkw bei Heidenrod in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Pkw zusammen. Ein Beteiligter wurde verletzt. Gegen 09:30 Uhr befuhr eine 50-jährige Lkw-Fahrerin die Bundesstraße 260 von Bad Schwalbach in Richtung Holzhausen an der Haide. In einer Linkskurve mit leichter Hangneigung kam der Lkw auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit dem Mercedes GLE eines 57-Jährigen zusammenstieß. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl der Lkw, als auch der Pkw mussten abgeschleppt werden.

