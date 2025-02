PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Fahrradfahrer +++ In Gaststätte eingedrungen +++ Zusammenstoß mit Verletzten

Bad Schwalbach (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Fahrradfahrer, Eltville am Rhein, Wörthstraße, Montag, 10.02.2025, 16:00 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in der Wörthstraße in Eltville zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen und einem Fahrradfahrer. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen der Tat sowie dem beteiligten Zweiradfahrer. Gegen 16:00 Uhr informierten Zeugen die Polizei über eine soeben stattgefundene Schlägerei zwischen drei Beteiligten in Höhe der Hausnummer 29. Beim Eintreffen der Beamten konnten zwei 16-jährige Eltviller angetroffen werden. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die beiden zuvor mit dem Fahrradfahrer in Streit, woraufhin eine wechselseitige, körperliche Auseinandersetzung entflammte. Einer der Jugendlichen wies eine Verletzung im Gesicht auf. Sein Mitstreiter war unverletzt. Der Radfahrer war nicht mehr vor Ort.

Es soll sich um einen etwa 60 Jahre alten, etwa 1,80 m bis 1,85 m großen Mann mit einem schwarzen Rennrad mit orangenen Schriftzügen gehandelt haben. Er trug einen roten Fahrradhelm, eine Fahrradbrille, eine Fahrradjacke in den Farben schwarz/weiß/orange, ein Gesichtstuch sowie schwarz/weiße Handschuhe.

Die Polizei in Eltville hat nun die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie den Hintergründen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sowie den beteiligten Zweiradfahrer sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

2. In Gaststätte eingedrungen,

Bad Schwalbach, Koblenzer Straße, Sonntag, 09.02.2025, 22:30 Uhr bis Montag, 10.02.2025, 09:10 Uhr

(fh)In Bad Schwalbach brachen Unbekannte in der Nacht zum Montag in eine Gaststätte ein. Zwischen 22:30 Uhr und 09:10 Uhr begaben sich die Einbrecher zu dem Lokal in der Koblenzer Straße und brachen die Glastür der Gaststätte auf. Im Anschluss durchsuchten sie die Schank- und Verkaufsräume und suchten anschließend das Weite. Bislang können noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut gemacht werden.

Die Polizei in Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter der Telefonnummer (061249 7078-0 entgegen.

3. Zusammenstoß mit Verletzten,

Hünstetten-Bechtheim, Landesstraße 3031/Hünfelder Straße, Montag, 10.02.2025, 06:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen stießen zwei Fahrzeuge an einer Kreuzung bei Hünstetten-Bechtheim zusammen, zwei Insassen wurden verletzt. Gegen 06:15 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Hünfelden mit seinem Audi RS3 die Landesstraße 3031 von der Bundesstraße 417 kommend in Richtung Beuerbach. An einer Kreuzung in Höhe Bechtheim beabsichtigte der Audi-Fahrer nach links auf die Kreisstraße 509 abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah der Fahrer jedoch einen auf der Gegenfahrbahn der Landesstraße 3031 fahrenden VW Polo, der von einer 28-Jährigen gefahren wurde. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem beide Insassen verletzt wurden und im Anschluss in Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 38.000 Euro geschätzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell