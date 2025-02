PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Kennzeichen von Pkw entwendet +++ Verkehrsunfallflucht in Idstein

Bad Schwalbach (ots)

1. Kennzeichen von Pkw entwendet,

Lorch, Rheinstraße, Mittwoch, 05.02.2025, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 07:15 Uhr

(he)Zwischen vergangenem Mittwoch, 16:00 Uhr und Donnerstag, 07:15 Uhr wurden in Lorsch von einem geparkten Pkw beide Kennzeichen abgeschraubt und entwendet. Der grüne Opel Meriva stand zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz am Bahnhof. Angebracht waren die Kennzeichen RÜD-MO 118. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Rüdesheim bittet unter der Rufnummer (06722) 9112-0 um Hinweise.

2. Verkehrsunfallflucht in Idstein,

Idstein, Wegener Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 06.02.2025, 16:00 Uhr

(my) In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag kam es in der Wegener Straße in Idstein zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde bei einem schwarzen BMW, welcher am rechten Fahrbahnrand parkte, der vordere, linke Kotflügel beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten BMW entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang und/oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) - 9394 0 zu melden.

