POL-RTK: Kellerbrand +++ Übers Fenster eingestiegen

Bad Schwalbach (ots)

1. Kellerbrand,

Geisenheim, Schloßheide, Mittwoch, 05.02.2025, 18:00 Uhr

(am)Aus bislang unbekannten Gründen brannte es am Mittwochabend in Geisenheim in einem Einfamilienhaus.

Gegen 18 Uhr stellte ein Hausbewohner Brandgeruch sowie Qualm aus dem Keller fest und informierte die Feuerwehr. Der eigenständige Versuch, das Feuer zu löschen, scheiterte. Zwei Hausbewohner wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Das Haus war nach den Löscharbeiten der Feuerwehr zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

2. Übers Fenster eingestiegen,

Hohenstein, Adolfsecker Straße, Mittwoch, 05.02.2025, 12:30 Uhr bis 19:20 Uhr

(am)Am Mittwoch brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hohenstein ein.

Zwischen 12:30 Uhr und 19:20 Uhr hebelten die Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Adolfsecker Straße auf und durchsuchten daraufhin sämtliche Räume des Hauses. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

