POL-RTK: Rücknahme der Vermisstenmeldung

Bad Schwalbach (ots) - 1. Sachbeschädigung an Schule, Idstein, Schloßgasse, Sonntag, 02.02.2025, 12.30 Uhr (mb)Unbekannte verursachten am Sonntagmittag einen Schaden an einer Idsteiner Schule. Gegen 12.30 Uhr beschädigten die Täter die Fensterfront einer Bildungsstätte in der Schloßgasse. Die Vandalen warfen ...

mehr