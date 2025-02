PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Mehrere Einbruchsversuche+++Zigarettenautomat aufgebrochen+++Erfolgreicher Schockanruf durch falschen Bankmitarbeiter+++Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall+++Gasgeruch in Mehrfamilienhaus+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher bei Tatausübung überrascht 65510 Hünstetten-Wallbach, Über dem Berg, Freitag, 31.01.2025, 18:10 Uhr

(Sw) Vergangenen Freitag wurden Einbrecher während der Tatausübung durch einen Bewohner des Hauses überrascht und traten die Flucht an. Bei Rückkehr an der Wohnanschrift vernahm man den Lärm, den die Täter durch Hebelversuche und Einschlagen einer Terrassenscheibe verursachten. Die Täter bemerkten die Heimkehr, brachen ihr Vorhaben ab und konnten ungesehen flüchten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung der Polizei konnten sie nicht mehr ausfindig gemacht werden. Am Haus entstand ein Sachschaden von ca. 1.500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter (06126) 9394 0 entgegen.

2. Versuchter Einbruch an Einfamilienhaus 65375 Oestrich-Winkel, Elisabeth-Selbert-Straße, Mittwoch, 29.01.2025, bis Donnerstag, 30.01.2025

(Sw) Erst vergangenen Freitag wurde der Rüdesheimer Polizei bekannt, dass es vermutlich im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag zu einem Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus in der Winkeler Elisabeth-Selbert-Straße kam. Der Hausbewohner stellte mehrere Hebelversuche an der Haustür fest. Dem Täter gelang es jedoch nicht, die Tür hierdurch zu öffnen. Durch den Einbruchsversuch ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro entstanden. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112 0 zu melden.

3.Versuchter Wohnungseinbruch

65527 Niedernhausen, Erlenweg, Mittwoch, 29.01.2025, 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(Sw) Ein am vergangenen Mittwoch versuchter Einbruch bei einem Mehrfamilienhaus im Niedernhausener Erlenweg wurde ebenfalls erst letzten Freitag der Polizei gemeldet. Die Täter kletterten hierbei ein Regenabflussrohr hinauf auf einen Balkon im 1. Obergeschoss und machten sich an der Balkontür zu schaffen. Offenbar gelang es den Tätern auch hier nicht, die Tür aufzuhebeln, sodass es bei einem Sachschaden von geschätzt 200,- Euro blieb. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizeistation Idstein unter (06126) 9394 0 entgegen.

4. Einbrecher erfolgreich

65510 Hünstetten-Wallrabenstein, Am Forsthaus, Samstag, 01.02.2025, 17:40 Uhr - 22:10 Uhr

(Ra) Unbekannte Täter haben sich am Samstagabend in oben genanntem Zeitraum durch Aufhebeln und Aufdrücken von Fenstern unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Ortsrand von Hünstetten-Wallrabenstein verschafft. Die Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um unbemerkt in das Anwesen zu gelangen und dort sämtliche Räumlichkeiten zu durchsuchen. Bei der Tatausführung entstand ein Sachschaden in einem niedrigen, dreistelligen Bereich. Im Haus selbst konnten die Täter Goldschmuck im mittleren, vierstelligen Wert entwenden.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer 06126-9394-0 entgegen.

5. Zigarettenautomat aufgebrochen

65396 Walluf, Am Klingenweg zw. Freitag, 31.01.2025, 23:30 Uhr und Samstag, 01.02.2025, 09:30 Uhr (am) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Niederwalluf ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Unbekannte Täter machten sich "Am Klingenweg" an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Mit einem Werkzeug wurde der Automat so aufgehebelt, dass der oder die Täter eine bisher unbekannte Bargeldsumme entwenden konnte. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 90900 in Verbindung zu setzen.

6. Erfolgreicher Schockanruf durch falschen Bankmitarbeiter 65510 Hünstetten-Beuerbach, Rhönstraße, Donnerstag, 30.01.2025, 12:30 Uhr

(Sw) Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde eine 75-Jährige aus Beuerbach. Ein Betrüger gab sich ihr gegenüber am Telefon als Bankmitarbeiter aus und nutzte das Vertrauen der Seniorin schamlos aus, um sich durch geschicktes Befragen Zugang zum Computer der Geschädigten zu beschaffen. Nachdem ihm dies gelang und er weitere sensible Daten erlangte, verbuchte er sämtliches Geld von diversen Bankkonten der 75-Jährigen auf externe Konten. Erst am Folgetag fiel der Betrug auf und wurde bei der Polizei angezeigt. Ein Ermittlungsverfahren mit dem Ziel der Identifizierung des Täters wurde eingeleitet und wird beim zuständigen Fachkommissariat in Wiesbaden geführt. Mögliche weitere Geschädigte oder Hinweisgeber, die gleichgelagerte Anrufe erhalten haben, werden gebeten, sich mit ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

7. Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall 65510 Idstein, Landesstraße 3274, Freitag, 31.01.2025, 10:15 Uhr

(Sw) Ein Gesamtschaden von ca. 13.000,- Euro sowie zwei Leichtverletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalles von Freitagvormittag. Eine 41-jährige VW Transporter-Fahrerin aus Lorch befuhr die L 3274 aus Idstein kommend und wollte nach links auf die Auffahrt zur BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden VW Touran eines 66-jährigen aus Hünstetten, sodass es zum Unfall kam. Die Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon, eine medizinische Erstversorgung durch Rettungskräfte war nicht vonnöten. Beide PKW waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme durch die Idsteiner Polizei mussten verkehrsregelnde Maßnahmen ergriffen werden. Es kam dennoch zu keinen größeren Beeinträchtigungen des Verkehrs.

8. Gasgeruch in Mehrfamilienhaus

65323 Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Samstag, 01.02.2025, 21:30 h (mp) Am Samstagabend ging bei der Rettungsleitstelle die Meldung über Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in der Aarstraße in Taunusstein-Hahn ein. Eine Person klagte über Übelkeit. Durch die Feuerwehr wurden im ganzen Haus Messungen durchgeführt, es konnten keine giftigen Gase festgestellt werden. Die 49jährige Bewohnerin wurde durch die Rettungswagen-Besatzung untersucht und anschließend unverletzt vor Ort entlassen. Der Bereich um den ZOB war während der Einsatzmaßnahmen für den Verkehr komplett gesperrt.

