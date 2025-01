PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand in Krankenhaus +++ Fahrer flüchtet nach Unfall +++ Mehrere Polizeikontrollen in den Abendstunden

Bad Schwalbach (ots)

1. Brand in Krankenhaus,

Rüdesheim, Elbinger Straße, Mittwoch, 29.01.2025, gegen 10:05 Uhr

(am)Am Mittwoch kam es in Rüdesheim zu einem Brand in einem Krankenhaus. In dem Objekt in der Elbinger Straße fing gegen 10:05 Uhr ein Geschirrspüler auf einer der Stationen Feuer. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass ein Defekt am Motor der Spülmaschine ursächlich war und so auf die Dämmung der Maschine übergriff. Zu einem Personen- oder Gebäudeschaden kam es nicht. Es entstand lediglich am Gerät ein Schaden von circa 3.000 Euro.

2. Fahrer flüchtet nach Unfall,

Taunusstein, Gartenstraße, Freitag, 24.01.2025, 21 Uhr bis Sonntag, 26.01.2025, 12 Uhr

(am)Ein Unbekannter verursachte in Taunusstein am vergangenen Wochenende einen Unfall und flüchtete im Anschluss. Der Unfallverursacher stieß im Zeitraum vom Freitag, 21 Uhr bis zum Sonntag, 12 Uhr in der "Gartenstraße" in Höhe der Hausnummer 23 gegen einen schwarzen Opel. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Fahrer selbst ausparkte und dabei die Fahrerseite des anderen geparkten Fahrzeugs beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Regionale Verkehrsdienst in Bad Schwalbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte die Bevölkerung unter der Rufnummer 06124 7078-0 um Hinweise.

3. Mehrere Polizeikontrollen in den Abendstunden, Rüdesheim und Eltville, Mittwoch, 29.01.2025, 17 Uhr bis Donnerstag, 30.01.2025, 1 Uhr

(am)Die Polizeistationen Rüdesheim und Eltville führten am Dienstag ab 17 Uhr mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen in ihren zuständigen Dienstgebieten durch. Die Kontrollen dauerten bis in die Nacht an. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden einige Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Straftaten konnten nicht registriert werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell