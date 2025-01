PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation - Raubüberfall auf Reisebus

Bad Schwalbach (ots)

Raubüberfall auf Reisebus,

Bereich Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Parkplatz Theißtal, Samstag, 25.01.2025, 11:00 Uhr

(cw)Am Samstagvormittag ereignete sich auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 3 bei Niedernhausen ein Überfall auf einen ausländischen Reisebus. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Gegen 11:00 Uhr hatte ein ausländischer Reisebus auf dem Parkplatz "Theißthal" für eine Pause angehalten. Dies nutzten vier Räuber aus und betraten den Bus. Unter dem Vorhalt von Schusswaffen erbeuteten drei Männer und eine Frau mehrere Mobiltelefone und flohen anschließend in einem schwarzen PKW vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt können keine weiteren Informationen zum Sachverhalt mitgeteilt werden.

