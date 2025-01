PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fernseher aus Vereinsheim entwendet +++ Übers Fenster eingestiegen +++ Garagen aufgehebelt +++ Fahrrad gestohlen



1. Fernseher aus Vereinsheim entwendet,

Taunusstein-Watzhahn, Am Dorfplatz, Festgestellt: Sonntag, 26.01.2025, 17:15 Uhr

(fh)Im Laufe des Wochenendes haben Diebe einen Fernseher aus einem Jugendzentrum am Dorfplatz in Taunusstein-Watzhahn entwendet. Ersten Erkenntnissen nach beschädigten die Unbekannten zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt ein rückwärtiges Fenster des Vereinsheims und betraten so das Gebäude. Hier hebelten sie die Tür zu einem Aufenthaltsraum auf und stahlen aus diesem einen Fernseher im Wert von etwa 600 Euro. Am Gebäude entstand ein Sachschaden, der auf 750 Euro geschätzt wird.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0.

2. Übers Fenster eingestiegen,

Niedernhausen-Engenhahn, Am Frauwald, Mittwoch, 22.01.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 13:00 Uhr

(fh)Ende letzter Woche brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Niedernhausener Ortsteil Engenhahn ein. Zwischen Mittwoch und Freitag schlugen die Täter ein Fenster neben der Hauseingangstür ein und durchsuchten daraufhin sämtliche Räume des Hauses. Im Anschluss an die Tat suchten die Täter unbemerkt das Weite. Ob etwas gestohlen wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht abschließend geklärt.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0.

3. Garagen aufgehebelt,

Eltville am Rhein, Kiedricher Straße, Samstag, 25.01.2025, 00:00 Uhr bis 05:00 Uhr

(fh)Zwei Garagen fielen in der Nacht zum Samstag in Eltville Einbrechern zum Opfer. Zwischen der Geisterstunde und 05:00 Uhr näherten sich Unbekannte den Garagen zweier Wohnhäuser im der Kiedricher Straße und brachen deren Garagentore auf. Ohne an Diebesgut gelangt zu sein, flüchteten die Täter im Anschuss vom Tatort.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

4. Fahrrad gestohlen,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Sonntag, 26.01.2025, 09:20 Uhr bis 09:30 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen nutzte ein Fahrraddieb in Rüdesheim ein kurzes Zeitfenster aus, um an sein Ziel zu gelangen. Zwischen 09:20 Uhr und 09:30 Uhr entwendete er in der Geisenheimer Straße das dort kurzzeitig abgestellte und unverschlossene schwarzes Sportrad der Marke "BTWIN" im Wert von 1.700 Euro und floh über alle Berge.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

