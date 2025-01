PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Mehrere Einbrüche im Kreis+++Verletzte nach Frontalzusammenstoß+++ Diebstahl aus PKW+++ Fahrt unter Alkoholeinfluss+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Mehrere Einbrüche im Kreis

Hünstetten-Wallrabenstein, Am Südhang, Samstag, 25.01.2025, 17:15 Uhr bis 20:45 Uhr

(Wö) Am Samstagabend in der Zeit von 17:15 Uhr bis 20:45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über das unverschlossene Eingangstor Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße am Südhang in Hünstetten-Wallrabenstein, um dort ein Küchenfenster aufzuhebeln. Die Einbrecher durchwühlten diverse Schränke im Inneren des Hauses und entwendeten nach erstem Kenntnisstand Bargeld im Wert von ca. 3.000 EUR. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

Heidenrod-Langenseifen, Dalienweg, Samstag, 25.01.2025, 17:15 Uhr bis 22:30 Uhr

(ck) Ebenfalls am frühen Samstagabend machten sich Unbekannte die Abwesenheit der Hauseigentümer in Heidenrod-Laufenselden zu Nutze. Über ein Kellerfenster verschafften sich der oder die Täter unberechtigt Zutritt zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Es wurde Bargeld und eine Spielekonsole entwendet.

Schlangenbad-Georgenborn, Schloßallee, Samstag 25.01.2025, 15:00 Uhr bis 23:30 Uhr

(ck) Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro waren die Beute von Einbrechern, welche in Schlangenbad-Georgenborn zuschlugen. In der Zeit von 15:00 Uhr bis 23:30 Uhr verschafften sich die noch unbekannten Täter Zutritt zum Haus des Geschädigten und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Offenbar wurden die Täter fündig und erbeuteten hochwertigen Schmuck im Wert von 10.000 Euro. Sie entkamen unerkannt. Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler der Polizei in Taunusstein unter der Telefonnummer 06128 920210 entgegen.

Eltville-Rauenthal, Bergweg, Donnerstag, 23.01.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, 25.01.2025, 05:00 Uhr

(noe) Im genannten Tatzeitraum brachen bislang unbekannte Täter in mehrere Garagen und Gartenhütten im Bereich des Bergweges und der Kiedricher Straße ein. Die Garagen wurden zum Teil gewaltsam aufgebrochen. Ein Eigentümer bemerkte den Einbruch in seine Garage am Samstagmorgen. Die Täter erbeuteten unter anderem zwei hochwertige E-Bikes der Marken Connway und Specialized im Wert von 17.000 Euro. Die bislang unbekannten Diebe durchtrennten hierbei die Sicherungen der Fahrräder mit einem erheblichen Kraftaufwand und verschwanden im Anschluss unerkannt mit beiden E-Bikes.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Eltville unter Telefon 06123 9090-0 zu melden.

2. Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Landesstraße 3026 zwischen Idstein und Niedernhausen, Freitag, 24.01.2025, 15:40 Uhr

(Ste) Am Nachmittag des vergangenen Freitags, 24.01.2025 gegen 15:40 Uhr, kam es auf der L 3026 zwischen Idstein und Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine 45-Jahre alte Fahrerin eines Mercedes Benz aus Waldems zusammen mit ihrer 7-jährigen Tochter die Landesstraße zwischen Idstein und Niedernhausen. Ihr entgegen kam ein 27-Jahre alter Idsteiner in seinem Opel Corsa. Der Opel-Fahrer verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Mercedes. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch die Verantwortlichen abgeschleppt. Es entstand Sachschaden an den PKW in Höhe von 18.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Diebstahl aus PKW

Lucas-Cranach-Straße, Niedernhausen-Königshofen, Samstag, 25.01.2025, 04:57 Uhr

(Wö) Am Samstagsmorgen gegen 04:57 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Dieb Zugang zu einem Grundstück in der Lucas-Cranach-Straße in Niedernhausen, um sich dort an einem abgestellten Pkw Suzuki zu schaffen zu machen. Hierbei entwendete er aus dem Fahrzeug unter anderem eine Bauchtasche sowie eine Sonnenbrille und entfernte sich dann wieder vom Grundstück. Der Täter wurde bei der Tatausführung durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen zur Tatzeit nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Fahrt unter Alkoholeinfluss

Hugo-Asbach-Straße, 65385 Rüdesheim am Rhein, Sonntag, 26.01.2025, 00:05 Uhr

(br) In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte gegen 00:05 Uhr durch eine aufmerksame Streife der Polizeistation Rüdesheim ein PKW festgestellt werden, welcher sehr langsam und mit dauerhaft eingeschaltetem Fernlicht die Hugo-Asbach-Straße in Rüdesheim befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ging von der 48-jährigen Fahrerin ein deutlicher Alkoholgeruch aus. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Die Fahrerin musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo eine Blutentnahme erfolgte und der Führerschein sichergestellt wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde seitens der Beamten eingeleitet.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell