PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: In Friseursalon eingebrochen +++ Skulpturen aus Hof gestohlen +++ Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Bad Schwalbach (ots)

1. In Friseursalon eingebrochen,

Niedernhausen, Wilrijkplatz, Mittwoch, 22.01.2025, 02:50 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch sind zwei Einbrecher in einen Friseursalon in Niedernhausen eingebrochen. Die beiden Täter näherten sich gegen 02:50 Uhr dem auch gewerblich genutzten Mehrfamilienhaus am Wilrijkplatz und versuchten zunächst mit einem Werkzeug die Zugangstür des im Erdgeschoss gelegenen Salons aufzubrechen. Auch die Tür zum Mehrfamilienhaus wurde von den Unbekannten angegangen. Beide Versuche scheiterten, sodass sich das Duo einen dritten Weg über den Keller in den Salon bahnte. Ob Gegenstände aus dem Laden gestohlen wurden, bedarf weiterer Abklärungen. Am Gebäude entstanden Sachschäden, die sich auf knapp 4.000 Euro summieren.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

2. Skulpturen aus Hof gestohlen,

Oestrich-Winkel, Goethestraße, Montag, 20.01.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 21.01.2025, 08:45 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen stahlen Diebe mehrere Sandsteinskulpturen vom Grundstück eines Antiquitätenhändlers. Am Dienstagmorgen wurde das Fehlen mehrerer Skulpturen vom Hof des Händlers in der Goethestraße festgestellt. Am Nachmittag zuvor waren sie noch dort aufgestellt gewesen. Die Polizei in Rüdesheim sucht nun nach Zeuginnen oder Zeugen des Diebstahls. Wem ist im Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen oder wer hat den Abtransport der Skulpturen beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegengenommen.

3. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße/Konrad-Adenauer-Straße, Dienstag, 21.01.2025, 19:00 Uhr

(fh)Am Dienstagabend wurden bei einer Kollision zweier Fahrzeuge in Taunusstein-Bleidenstadt zwei Insassen verletzt. Gegen 19:00 Uhr befuhr eine 64-jährige Bad Schwalbacherin mit ihrem VW Polo die Konrad-Adenauer-Straße und beabsichtigte auf die Aarstraße (B 54) in Richtung Bleidenstadt einzubiegen. Hierbei übersah sie den BMW eines 19-Jährigen, der zeitgleich die Aarstraße in Richtung Hahn entlangfuhr und stieß während des Abbiegevorgangs mit diesem zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Unfallverursacherin verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 19-Jährige trug Verletzungen davon, die vor Ort versorgt werden konnten. Er musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit 15.000 Euro beziffert.

