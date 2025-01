PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Fahrzeug mit Farbe verunstaltet +++ Unfallverursachende Person flüchtet

Bad Schwalbach (ots)

1. Fahrzeug mit Farbe verunstaltet, Oestrich-Winkel, Josefstraße, Donnerstag, 23.01.2025, 22:00 Uhr bis Freitag, 24.01.2025, 09:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag beschmierten Unbekannte in Oestrich-Winkel ein Fahrzeug. Am Freitagmorgen, gegen 09:30 Uhr, stellte der Verantwortliche eines Audi Q3 fest, dass sein in der Josefstraße geparkter Pkw über Nacht mit roter Farbe besprüht worden war. Sowohl die Fahrerseite als auch die Front waren im Zeitraum seit 22:00 Uhr verunstaltet worden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bei Hinweisen bitte unter der Rufnummer (06722) 9112-0 an die Polizeistation Rüdesheim.

2. Unfallverursachende Person flüchtet, Kiedrich, Sonnenlandstraße, Freitag, 24.01.2025, 06:40 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen kam es auf einem Supermarktparkplatz in Kiedrich zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 06:40 Uhr parkte eine Schlangenbaderin ihren gelben Suzuki Swift auf dem Parkplatz in der Sonnenlandstraße. Als sie nur kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie eine frische Beschädigung am Heck feststellen. Von einem verantwortlichen Fahrer oder einer verantwortlichen Fahrerin fehlte jede Spur. Ersten Ermittlungen nach könnte es sich bei dem fremden Fahrzeug um einen Transporter gehandelt haben.

Die Polizeistation Eltville ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell