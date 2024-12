Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrollen des Durchfahrtsverbotes

Lüdenscheid (ots)

Bei groß angelegten Kontrollen stellten Polizeibeamte heute bei über 30% der kontrollierten Fahrzeuge Verstöße fest. Hauptzielrichtung: Überwachung des Durchfahrtsverbotes und der Geschwindigkeit auf den Lüdenscheider Straßen.

107 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen winkten die Beamten zwecks Überprüfung der Ausnahmegenehmigung an den Straßenrand. 34 waren ohne Erlaubnis unterwegs. Sechs Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf. Zwei davon mussten noch an Ort und Stelle stillgelegt werden. Ein weiteres Mal wurde die Weiterfahrt untersagt. Sieben LKW-Fahrer verstießen gegen Sozialvorschriften, darunter fallen z.B. die einzuhaltenden Lenk- und Ruhezeiten. In einem Fall war die Ladung nicht ordungsgemäß gesichert. Zwei Fahrer waren ohne gültige Fahrerlaubnis, zwei weitere unter Drogeneinfluss unterwegs und mussten mit zur Blutprobe. 230 Verkehrsteilnehmer verstießen gegen das Tempolimit, 103 weitere fuhren verbotswidrig durch Anlieger-Straßen.

Die Kontrollen werden fortgesetzt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell