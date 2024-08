Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Borkenwirther Straße;

Unfallzeit: 23.08.2024, 13.15 Uhr;

Müdigkeit führte am Freitag zu einem Verkehrsunfall in Borken: Ein 33-jähriger Autofahrer befuhr die Borkenwirther Straße in Richtung Borken. Gegen 13.15 Uhr geriet er aufgrund von Sekundenschlaf in den Gegenverkehr, wo er mit zwei entgegenkommenden Pkw und einem Transporter zusammenstieß. Der 33-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen der anderen Fahrzeuge blieben unverletzt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell