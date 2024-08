Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus geparktem Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: zwischen 22.08.2024, 20.00 Uhr, und 23.08.2024, 05.40 Uhr;

Hochwertiges DJ-Equipment und diverse Elektroartikel entwendet haben Unbekannte in Bocholt aus einem Pkw. Das Fahrzeug stand in der Nacht zum Freitag an der Kurfürstenstraße. Dort brachen die Täter die Schließvorrichtung einer Autotür heraus, um an ihre Beute zu kommen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell