POL-MFR: (1094) Einbruch in Geschäft in der Nürnberger Innenstadt - Festnahme eines dringend Tatverdächtigen

Weisendorf (ots) - Am Samstagnachmittag (19.10.2024) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Weisendorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Im Zeitraum von 14:45 Uhr bis 19:45 Uhr gelangten der oder die Unbekannten durch aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus im Streitäckerweg. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden und entwendeten Gegenstände in noch ...

