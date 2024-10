POL-MFR: (1092) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - In der Nacht zum Samstag (19.10.2024) eskalierte eine Auseinandersetzung in der Nürnberger Innenstadt. Zwei Unbekannte griffen in der Folge drei Männer an und fügten diesen unter anderem Schnittverletzungen zu. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Vor einem Nachtclub in der Adlerstraße ereignete sich gegen 02:15 Uhr ...

