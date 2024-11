Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall mit Sattelzug am 19.11.2024, Zeugen gesucht

A1, Autobahnkreuz Wittlich (ots)

Am 19.11.2024 gegen 05:45 Uhr kam es im Bereich des Autobahnkreuzes Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Der Sattelzug kam ursprünglich von Bitburg über die A60 und beabsichtigte am Autobahnkreuz Wittlich auf die A1, Fahrtrichtung Koblenz, zu wechseln. Kurz bevor der Fahrer des Sattelzuges das Ende der Auffahrt zur A1 erreichte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Da durch den Unfall die Ladung des Lkws verrutschte, musste dieser über mehrere Stunden hinweg durch die Autobahnmeisterei Wittlich abgesichert werden. Erst nachdem die Ladung gesichert war und der Lkw die Unfallstelle verlassen hatte, konnte der Verkehr wieder ungehindert fließen.

Die Polizeiautobahnstation Schweich sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet hatten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell