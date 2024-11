POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Rohbau

Trier (ots) - Am Samstag, 16. November, zwischen 15 Uhr und 22:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Balkon einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Arnulfstraße. Die Täter versuchten die dort befindlichen Türen aufzuhebeln. Es wurde nichts entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: ...

