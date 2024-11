POL-PPTR: Geschwindigkeitskontrollen in der 48. Kalenderwoche

Trier (ots) - Am Freitag, 15. November, gegen 23:10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hornstraße in Trier. Die Täter entwendeten aus einer Wohnung eine rote Kiste mit Wertgegenständen und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651/9779-2290. Rückfragen ...

