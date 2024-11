POL-PPTR: Einbruch in der Hornstraße

Trier (ots) - Am Freitag, 15. November, zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße in Trier-Ehrang/Quint ein. Der oder die Täter schlugen mit einem 18 kg schweren Stein aus der Gartenmauer des Grundstücks ein Fenster im Erdgeschoss ein. Sie durchsuchten das Anwesen und entwendeten mehrere Wertgegenstände. In der Nähe des Tatorts wurde im fraglichen Zeitraum ein ...

