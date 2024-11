Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Tageswohnungseinbruch in Quint

Trier (ots)

Am Freitag, 15. November, zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße in Trier-Ehrang/Quint ein. Der oder die Täter schlugen mit einem 18 kg schweren Stein aus der Gartenmauer des Grundstücks ein Fenster im Erdgeschoss ein. Sie durchsuchten das Anwesen und entwendeten mehrere Wertgegenstände.

In der Nähe des Tatorts wurde im fraglichen Zeitraum ein Mann mit einem weißen Fahrrad, möglicherweise der Marke Cube, beobachtet. Ob es sich bei diesem Mann um einen Zeugen, der möglicherweise Hinweise zur Tat gegeben kann, handelt oder er mit der Tat in Verbindung steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann mit dem weißen Fahrrad machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651/9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell