POL-PPTR: Unbekannte entwenden Motorrad und lackieren es um

Serrig (ots) - Unbekannte Täter brachen am Mittwochabend, 13. November, zwischen 16 und 20 Uhr in ein Wohnhaus am Ortsrand in Serrig, Nähe Friedhof, ein. Vermutlich kamen sie durch den Garten vom Wirtschaftsweg, parallel der B51, zur Rückseite des Hauses. Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest. Die Polizei bittet Zeugen, Beobachtungen der letzten Tage zu fremden Personen, fremden Fahrzeugen oder anderen auffälligen Begebenheiten in der Nähe des Tatortes, auch ...

