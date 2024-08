Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt; B317 - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Am Sonntag, den 04.08.2024, gegen 10.00 Uhr sind auf der B 317 in Höhe Titisee/Seesteige drei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Der Fahrer eines Mitsubishi Pajero kommt auf die Gegenfahrbahn und streift dort zunächst einen Audi A6, welcher noch versucht nach rechts auszuweichen und stößt in der Folge frontal gegen einen dahinterfahrenden Peugeot 208.

Alle vier beteiligten Personen erleiden beim Zusammenstoß leichte Verletzungen und müssen zur Weiterbehandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war eine Vollsperrung von ca. 2,5 Stunden erforderlich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, welche durch das Polizeirevier Titisee-Neustadt geführt werden.

Stand: 04.08.2024, 12:35 Uhr

