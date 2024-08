Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch; BMW-Fahrer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen; Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 03.08.2024, gegen 20 Uhr sollte in der Merklinstraße in Waldkirch der Fahrer eines schwarzen BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer bemerkte die Polizeistreife und versuchte, durch Beschleunigen seines Fahrzeugs sich der Kontrolle zu entziehen. Er flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit über die Emmendinger Straße in die Straße Fischermatte, wo er seinen Pkw abstellte und zu Fuß weiter flüchtete. Die Polizei konnte ihn in unmittelbarer Nähe stellen und kontrollieren.

Mehrere Passanten beobachteten die Verfolgung und halfen der Polizei, indem sie die Fahrtrichtung des BMW anzeigten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine unbeteiligten Verkehrsteilnehmer gefährdet. Das Polizeirevier Waldkirch hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07681/ 4074-0 zu melden.

