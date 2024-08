Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kirchzarten: Betrüger spähen Kunden am Geldautomaten aus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Durch geschickte Ablenkung konnten zwei unbekannte Männer in bislang drei bekannten Fällen an die Kreditkarten-PIN von Bankkunden gelangen, als diese gerade im Begriff waren, an einem Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in Kirchzarten einen Bargeldbetrag abzuheben.

Nachdem die Geschädigten von der Täterschaft in ein Gespräch verwickelt wurden, entwendete diese zudem die Kreditkarte der Bankkunden und setzten diese mit der ausgespähten PIN für weitere unberechtigte Abhebungen ein.

Folgende Tatzeiten sind bekannt:

22.06.2024 gegen 9 Uhr, 19.07.2024 gegen 17.30 Uhr, 20.07.2024 gegen 10 Uhr.

Die zwei Männer können wie folgt beschrieben werden:

- beide ca. 30-40 Jahre alt - beide europäischer Phänotyp - beide Personen mit Vollbart - eine Person Brillenträger - eine Person kräftige Figur

Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel.: 07661-979190) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Männern geben können oder ebenfalls geschädigt oder angesprochen wurden.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761-882-4421) rund um die Uhr entgegen.

