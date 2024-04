Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Einbrecher suchen Vereinsheim auf

Dornstetten (ots)

Bislang Unbekannte sind am Dienstagnachmittag in ein Vereinsheim in Dornstetten eingedrungen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand drang die unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 17:15 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der Musbacher Straße im Ortsteil Hallwangen ein. Im Inneren entwendeten sie in der Folge Alkoholika und flüchteten unerkannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Polizeiposten Dornstetten hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf die entwendeten Gegenstände werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07451 96-0 telefonisch mit dem Polizeirevier Horb in Verbindung zu setzen.

