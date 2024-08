Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Mann stiehlt Kleinbus vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes - Untersuchungshaftbefehl erlassen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 01.08.2024, gegen 18:30 Uhr, hat ein Mann einen geparkten Kleinbus vom Parkplatz eines Einkaufmarktes in Häusern gestohlen. Das dann als entwendet gemeldete Fahrzeug konnte von einer Polizeistreife kurz vor 19:00 Uhr an der B 500 in einer Parkbucht erkannt werden. Auf dem Fahrersitz saß ein 57-jähriger Mann. Im Fahrzeug wurden die Zweitschlüssel aufgefunden. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen ist dieser dringend verdächtig, das unverschlossene Fahrzeug mit einem vorgefundenen Originalschlüssel entwendet zu haben. Er wurde festgenommen. Der neuwertige Kleinbus samt Ladung, darunter zwei E-Mountainbikes, im Gesamtwert von rund 90000 Euro konnte einem Berechtigen zurückgegeben werden. Gegen den deutschen Tatverdächtigen, der über keinen festen Wohnsitz verfügen dürfte, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen vom Amtsgericht Waldshut-Tiengen ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell