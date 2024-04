LPI-EF: Unfallflucht mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Sömmerda (ots) - Donnerstagvormittag beschädigte ein Paketzusteller eine Ampel in der Weißenseer Straße in Sömmerda. Der 21-Jährige war beim Rangieren auf einem Parkplatz mit seinem Transporter an der Ampel hängengeblieben. Dadurch beschädigte er eine Plastikabdeckung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Am Transporter entstand kein Schaden. Somit konnte der Paketzusteller, nach der Unfallaufnahme durch die Polizei, seine Tour fortsetzen. (SE) ...

