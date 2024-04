LPI-EF: Roller gestohlen

Erfurt (ots) - Donnerstagnachmittag verlor eine Frau aus Erfurt viel Geld an Betrüger. Die 47-Jährige hatte von einer unbekannten Frau einen Telefonanruf erhalten. Diese gab vor ihre Tochter zu sein und einen schweren Verkehrsunfall verursacht zu haben. Um nicht in das Gefängnis zu müssen, sollte sie nun eine hohe Kautionssumme bezahlen. In Sorge um ihre vermeintliche Tochter, ging die Frau zur Bank und hob 25.000 ...

