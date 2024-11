POL-MR: Korrekturmeldung (in der Veröffentlichung um 14.54 Uhr befand sich in der nachfolgenden Meldung ein Fehler beim Datum)

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Breidenbach: Mehrere Einbrüche

Mehrere Anwohnende der Breslauer Straße und der Straße Am Eichelsberg meldeten der Polizei am Samstag, 9. November, Einbrüche in ihre Wohnungen. Insgesamt ermittelt die Polizei in vier Fällen, aufgeteilt auf zwei Mehrfamilienhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnungen. Sie entwendeten Schmuck im insgesamt vermutlich vierstelligen Wert und verursachten Schäden zwischen geschätzt 800 und 2.000 Euro an den Fenstern. In der Hauptstraße bemerkten Zeugen gegen 18.15 Uhr Diebe, die gerade eine Terrassentür aufhebeln wollten. Sie flüchteten und hinterließen einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Eine Beschreibung liegt bislang nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise: wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt? Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

