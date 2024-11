Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mülltonnenbrand + Ausgewichen und mit Leitpfosten kollidiert + Spiegelglas gegen Windschutzscheibe geschleudert + Citroen auf Parkplatz touchiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Mülltonnenbrand

Gegen 18.40 Uhr meldete ein Zeuge am Mittwoch, 6. November, der Feuerwehr einen brennenden Müllcontainer in der Straße Am Plan. Bei den folgenden Löscharbeiten entstand die Vermutung, dass der Brand womöglich durch einen Feuerwerkskörper entstanden war. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Fronhausen: Ausgewichen und mit Leitpfosten kollidiert

Weil ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der L3048 wohl zu weit links und somit auf der Spur der Gegenrichtung fuhr, wich ein 21-jähriger Biebertaler auf der Fahrt nach Fronhausen nach rechts aus, geriet auf die Grünfläche und kollidierte mit einem Leitpfosten. Am weißen Daimler entstand ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden, hinzu kommt der rund 200 Euro hohe Schaden am Leitpfosten. Zur Unfallzeit am Montag, 4. November, gegen 7.25 Uhr, herrschte dichter Nebel. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug war es nicht gekommen, die Fahrerin im Alter zwischen 20 und 30 Jahren setzte ihre Fahrt in Richtung Lohra fort. Sie fuhr einen roten PKW mit Gießener Zulassung (GI-). Die Polizei bittet um Zeugenhinwiese (Telefonnummer 06421/4060).

Dautphetal: Spiegelglas gegen Windschutzscheibe geschleudert

Eine 70-jährige BMW-Fahrerin aus Dautphetal fuhr am Mittwoch, 6. November, auf der Biedenkopfer Straße/ K25 in Richtung Allendorf. Gegen 6.50 Uhr kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, das vermutlich zu weit links fuhr und mit dem Außenspiegel des BMW kollidierte. Dadurch löste sich das Spiegelglas und schlug gegen die Windschutzscheibe eines hinter dem BMW fahrenden VW. Den Schaden am VW schätzten Polizeibeamte auf etwa 200 Euro, am BMW auf 100 Euro. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Citroen auf Parkplatz touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte auf dem ATU-Parkplatz in der Straße Krummbogen einen dort geparkten silberfarbenen Citroen Jumper. Durch den Unfall, der zwischen Montag, 4. November, 9 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, passierte, entstand ein etwa 2.000 Euro hoher Schaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell