Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: In Schule eingestiegen + Schmierereien + Zeugensuche nach Unfall mit Bus

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: In Schule eingestiegen

Am Montagnachmittag, 4. November, stiegen vier bislang unbekannte Personen in das Schulgebäude im Karlsbader Weg ein. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr durchwühlten sie mehrere Räume, besprühten ein Zimmer mit Farbe und entwendeten Lebensmittel im Wert von geschätzt 50 Euro aus dem Kühlschrank der Cafeteria. Der entstandene Schaden dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen. Die Marburger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Schmierereien

Im Spiegelslustweg besprühten Unbekannte zwischen Dienstag, 5. November, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, eine Garage mit schwarzer und blauer Farbe. Im ganz ähnlichen Tatzeitraum sprühten Unbekannte schwarze Farbe an die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Weidenhäuser Straße. Die Schmierereien mit teils politischem Bezug verursachen einen jeweils etwa 500 Euro hohen Schaden. Hinweise hierzu bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain: Zeugensuche nach Unfall mit Bus

Bei dem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Bus und einem PKW am Freitag, 1. November, wurde ein 11-jähriges Kind im Bus leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge wollten der 37-jährige Audi-Fahrer aus Kirchhain und der vor ihm fahrende Busfahrer, ein 58-Jähriger aus Schrecksbach, gegen 12.55 Uhr von der Straße Feldweg nach links in Niederrheinischen Straße Richtung Stadtallendorf abbiegen, als es zur Kollision kam. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit, der entstandene Schaden liegt insgesamt bei geschätzt 7.500 Euro, beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen beziehungsweise Personen, die zur Unfallzeit im Bus waren, ihre Personalien aber noch nicht bei der Polizei angegeben haben. Insbesondere werden möglicherweise weitere durch den Unfall verletzte Personen gebeten, sich unter der Telefonnummer 06428/93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell