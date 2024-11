Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Raub in Unterführung + Tresor und Schmuck weg + Verkehrsunfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Raub in Unterführung

Auf dem Fahrradweg von der Uni-Mensa in Richtung Hauptbahnhof griffen in der Unterführung am Erlenring am Samstag, 2. November, drei Unbekannte einen 22-Jährigen an. Offenbar völlig unvermittelt schlugen die maskierten Unbekannten gegen 6.15 Uhr auf den Mann ein und entwendeten sein Handy und Portmonee, als er am Boden lag. Alle drei sollen etwa 180cm groß sein, hatten eine normale Figur, waren dunkel gekleidet und trugen alle einen Anglerhut. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Marburger Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Ockershausen: Tresor und Schmuck weg

Durch das Aufhebeln der Terrassentür gelangte ein Dieb am Montag, 4. November, in eine Wohnung im Zwetschgenweg. Zwischen 5.50 Uhr und 19.05 Uhr durchsuchte er die Räume und flüchtete mit einem Tresor und Schmuck. Im Tresor befand sich Geld, insgesamt beläuft sich der Wert des Diebesguts auf mehrere tausend Euro. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Münchhausen: Betonpfosten angefahren

Risse am Betonpfosten eines Zauns in der Straße Zur Hutschmühle entstanden vermutlich am Wochenende um den 26. Oktober, wahrscheinlich beim Wendemanöver eines Fahrzeugs. Anstatt sich um den geschätzt 200 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Die Marburger Unfallermittler bitten um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Cölbe- Schönstadt: Beim Überholen touchiert

Ein unbekannter LKW-Fahrer überholte Freitag, 1. November, eine vor ihm auf der B3 in Richtung Schönstadt fahrende Renault-Fahrerin. Beim Überholmanöver gegen 8.40 Uhr touchierte er mit dem Anhänger seitlich den Renault, wodurch Dellen am Fahrzeug sowie Schäden an einer Scheibe und am Außenspiegel entstanden. Insgesamt schätzten Polizeibeamte den Schaden auf etwa 5.000 Euro. Der Mann im schwarz-weißen LKW setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zum LKW ergänzen können (Telefonnummer 06421/4060).

Bad Endbach: Fahrerflucht auf Thermenparkplatz

Ein unbekannter Autofahrer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz der Therme in der Straße Am Bewegungsbad einen dort stehenden BMW. Durch den Unfall am Freitag, 1. November, zwischen 14 Uhr und 14.55 Uhr, entstand ein etwa 1.500 Euro hoher Schaden vorne links am grauen Grand Tourer. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt, die Polizei in Biedenkopf bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Parkrempler bei Burger King

Einen blauen Audi A3 touchierte ein unbekannter Autofahrer am Samstag, 2. November, vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Burger King Parkplatz in der Afföllerstraße. Durch den Unfall zwischen 12.55 Uhr und 13.05 Uhr entstand ein etwa 300 Euro hoher Lackschaden am Audi, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Marburger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Beschädigtes Auto und geklautes Fahrrad

Eine Zeugin bemerkte am Sonntagmorgen, 3. November, gegen 9.20 Uhr, in der Mainstraße einen abgetrennten Außenspiegel an einem geparkten silberfarbenen VW Golf. Zudem lag in der nicht weit entfernten Moselstraße ein Herrenfahrrad auf dem Gehweg. Die Überprüfung durch hinzugerufene Polizeibeamte ergab, dass es sich um ein in Marburg geklautes Rad handelte, die Beamten stellten es sicher. Ob der möglicherweise durch einen Unfall abgetrennte Spiegel und das zurückgelassene Fahrrad miteinander in Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Hierfür sucht die Polizei Zeugen: Wer kann zum Fahrrad oder zum beschädigten Spiegel Hinweise geben? Wem ist eine verdächtige Person am Sonntagmorgen in der Gegend aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

