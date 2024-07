Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Strafanzeige nach queerfeindlicher Äußerung

Mainz (ots)

Am gestrigen Dienstagabend kam es an einem Schiffsanleger am Stresemannufer in Mainz, zu einer queerfeindlichen Äußerung in Richtung von Passagieren eines Ausflugsschiffes.

Rund 200 Personen warteten am Dienstagabend, um kurz vor 19 Uhr auf das Besteigen eines Fahrgastschiffes zur Teilnahme an der Veranstaltung "Rainbow Shipping", als zwei Radfahrer vorbeifuhren. Die Radfahrer waren als Mitarbeiter der Stadt Mainz erkennbar. Durch einen der beiden Radfahrer wurde dabei eine diskriminierende und queerfeindliche Aussage geäußert.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte die Polizei die beiden Personen identifizieren und deren Personalien feststellen. Sie leitet nun ein Ermittlungsverfahren zumindest wegen des § 192 a Verhetzende Beleidigung ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell