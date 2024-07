Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Einbruch in Firmengelände

Mainz (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zum Einbruch bei einer Firma für Baumaschinenverleih in Mainz. Die dort zuständige Sicherheitsfirma informierte umgehend die Mainzer Polizei über die Auslösung eines Alarmes, die wiederum unmittelbar mit mehreren Streifen zum Firmengelände fuhr. Vor Ort wurde durch die Polizeistreifen ein aufgehebeltes Fenster und durchwühlte Büroräume festgestellt. Der oder die bislang unbekannten Täter waren nicht mehr vor Ort und konnten auch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Was und in welcher Höhe entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Die Mainzer Kriminalpolizei führte eine Spurensuche vor Ort durch, die Ermittlungen dauern an.

