Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim Verkehrsunfall mit verletzter Grundschülerin

Mainz - Bretzenheim (ots)

Am 09.07.2024 gegen 07:40 Uhr kam es in der Bahnstraße, unmittelbar hinter der Kreuzung Bahnstraße/ Rathausstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Eine Autofahrerin fuhr von der Zaybachstraße in die Bahnstraße. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zur Berührung mit einer querenden 7-jährige Fußgängerin, die sich bereits mittig auf der Fahrbahn befand. Die Autofahrerin hatte an der Unfallstelle zwar angehalten, diese jedoch ohne Angabe ihrer Personalien wieder verlassen. Ein aufmerksamer Unfallzeuge konnte sowohl das Kennzeichen ablesen, wie auch eine Beschreibung der Fahrerin abgeben. Die Ermittlungen hinsichtlich Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung richten sich aktuell gegen die Halterin des PKW. Das 7-jährige Mädchen erlitt Abschürfungen am Bein und klagte über Schmerzen am Fuß, weshalb sie von Rettungskräften vor Ort versorgt wurde. Eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus war vorerst nicht notwendig.

