POL-PDNR: Pressemeldung der PI Altenkirchen: versuchter Einbruchdiebstahl im Industriepark Etzbach

Kirchen (Sieg) (ots) - Am 19.12.2023 wurde im Zeitraum 10:30 bis 11:30 Uhr ein im Bereich des Rathauses in Kirchen (Sieg), Lindenstraße abgestelltes und mittels Faltschloss gesichertes E-Pedelec der Marke "Haibike" durch einen Unbekannten entwendet. Es handelt sich um ein auffälliges, weiß-blaues Mountainbike. Wer kann Angaben zur Tat, dem Täter oder Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: ...

