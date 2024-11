Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Audi zerkratzt + Polizeieinsatz am Bahnhof + Mann bedroht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gladenbach: Audi zerkratzt

Entlang der gesamten linken Fahrzeugseite zog ein Unbekannter einen Kratzer und verursachte damit einen geschätzt 6.000 hohen Schaden an einem schwarzen Audi. Der A5 stand in der Nacht auf Donnerstag, 7. November, ab 22.30 Uhr in der Ringstraße. Gegen 8 Uhr stellte der Halter den Schaden fest. Die Polizei in Biedenkopf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg: Polizeieinsatz am Bahnhof

Ein Mann meldete sich Donnerstagabend, 7. November, gegen 18.05 Uhr beim polizeilichen Notruf, weil ihn in der Bahnhofstraße angeblich ein Mann angesprochen und dabei auf eine Pistole gezeigt hatte. Danach brach das Gespräch ab. Sofort entsendete Polizeistreifen trafen am Bahnhof auf den Mitteiler und befragten ihn näher. Eine von ihm abgegebene Personenbeschreibung passte auf einen Mann, der sich in einem gerade abfahrenden Zug nach Kirchhain befand. Während die Polizeibeamten sich um das Koordinieren der Maßnahmen am Zug kümmerten, flüchtete der Hinweisgeber. Mit Unterstützung der Bundespolizei kontrollieren Polizeibeamte den beschriebenen Mann in Kirchhain, wobei sich keine Anhaltspunkte für den geschilderten Sachverhalt ergaben. Gleichzeitig überprüften andere Ermittler den Hinweisgeber. Dabei handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Nordhessen, der bei der Polizei bereits wegen des Missbrauchs von Notrufen bekannt ist. Die Polizei in Frankenberg nahm ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen ihn die Polizeibeamten wieder, die Ermittlungen zu ihm dauern an. Nach derzeitigem Stand hatte er sich den gemeldeten Sachverhalt in Marburg ausgedacht.

Stadtallendorf: Mann bedroht

Ein Unbekannter bedrohte am Donnerstag, 7. November, gegen 21.50 Uhr einen 38-Jährigen aus Stadtallendorf, der zu Fuß in der Herrenwaldstraße in Höhe des Heinz-Lang-Parks unterwegs war. Der unbekannte Mann fragte ihn auf Russisch nach Geld, was der 38-Jährige ablehnte. Anschließend gab der Unbekannte ihm zu verstehen, eine Waffe mitzuführen, woraufhin der Stadtallendorfer ihm 30 Euro übergab. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Straße des 17. Juni. Ob er tatsächlich eine Waffe mitführte und um welche Art von Waffe es sich hierbei handeln könnte, ist nicht bekannt. Der Unbekannte ist etwa 25 Jahre alt und 160 bis 165cm groß. Er hat eine sportliche Figur, schwarze Haare, einen schmalen Oberlippenbart und eine südländische Erscheinung. Er sprach Russisch mit eventuell ukrainischem Akzent. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell