POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Warnbake soll auf Auto gefallen sein- Polizei sucht Zeugen (12.08.2024)

Schramberg-Sulgen (ots)

Die Verkehrspolizei Zimmern o.R. sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montag, gegen 15 Uhr, auf der Bundesstraße 462 passiert sein soll. Ein 25-jähriger Fahrer eines weißen Audis war auf der Bundesstraße 462 in Richtung Schramberg unterwegs. Unter der Brücke der Schramberger Straße soll eine Warnbake von der Brücke herunter und auf das Auto gefallen sein. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder verdächtige Personen auf der Brücke wahrgenommen haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0741 34879-0 zu melden.

