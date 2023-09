Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung im öffentlichen Raum

Bad Gandersheim (ots)

Harriehausen, Auf der Kapelle bei der dortigen Bahnunterführung, So. 17.09.2023 02:30 Uhr - 03:45 Uhr

BAD GANDERSHEIM/ OT Harriehausen (nol) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 17.09.2023 zwischen 02:30 Uhr bis 03:45 Uhr haben eine Gruppe von bislang unbekannten Tätern zwei Verkehrszeichen samt Straßenschildern bei der Bahnunterführung zwischen den Straßen "Auf der Hölle" und "Auf der Kapelle" aus der Bodenverankerung gebrochen und in die dortigen Grünflächen geworfen. Eine Anbringung der Verkehrszeichen war nicht mehr möglich. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

