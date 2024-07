Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Großeinsatz der Bonner Feuerwehr am Bonner Güterbahnhof - gemeldeter Gefahrstoffaustritt bestätigte sich glücklicherweise nicht

Bonn (ots)

Bonn-Weststadt, Güterbahnhof; 30.06.2024, 19:28 Uhr - Zu einem gemeldeten Gefahrstoffaustritt aus einem abgestellten Güterwaggon rückten Feuerwehr und Rettungsdienst zum Güterbahnhof in der Weststadt aus. Erst nach einer umfangreichen Erkundung war sicher: Der zeitweise erkennbare Dampf kam aus einem angebauten Aggregat eines leeren Containerwaggons. Erst nach der Bestätigung und damit nach der Entwarnung durch den Notfallmanager der DB AG konnten die für den Feuerwehreinsatz gesperrten Zugstrecken wieder freigegeben werden.

Die erste Notrufmeldung aus einem an dem abgestellten Güterzug vorbeifahrenden Zug verhieß nichts Gutes: Im Bereich von Kesselwaggons mit Gefahrgutkennzeichnung traten Dampfwolken aus, was auf einen Gefahrstoffaustritt deutete. Die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn schickte daher um 19:28 Uhr ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsdienstkräften zur gemeldeten Einsatzstelle im Güterbahnhof in der Bonner Weststadt. Unter anderem über die ausgefahrene Drehleiter und mit Einsatzdrohnen der Feuerwehr konnten zunächst aus der Ferne erste Erkundungsergebnisse eingeholt werden, die sich mit der Erstmeldung deckten: In Intervallen traten im Bereich eines abgestellten Güterwaggons Dampfwolken aus. Ein Betreten der Gleise für die Einsatzkräfte der Feuerwehr war allerdings erst nach der bestätigten Gleissperrung möglich. Durch den ersten, vorsorglich mit Mess- und Atemschutzgeräten ausgestatteten Einsatztrupp der Feuerwehr konnte der Dampfaustritt aus einem Güterwagen mit einem augenscheinlich ungekennzeichneten Kesselcontainer bestätigt werden. Sichere Entwarnung konnte allerdings erst der zur Einsatzstelle angeforderte Notfallmanager der DB AG anhand der Beladeliste des Güterzuges geben: Da es sich um einen leeren und gereinigten Container handelte, ging von dem Güterwaggon keine Gefahr aus. Die Dampf- und Wärmeentwicklung stammte von einem angebauten Aggregat, dessen Funktionstüchtigkeit in der Folge durch die DB AG bewertet wird. Nach dem Ende der Tätigkeiten der Feuerwehr im Gleisbereich konnte die Gleissperrung gegen 21:15 Uhr wieder aufgehoben werden.

Im Einsatz waren 83 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 3 der Berufsfeuerwehr, der Löscheinheiten Endenich, Lengsdorf, Dottendorf, Godesberg und Holtorf der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungs- und Notarztdienstes, sowie der Fachberater Gefahrgut und der Einsatzführungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell