FW-BN: Wohnungsbrand in Bonn Ippendorf - keine verletzten Personen

Am heutigen Sonntag wurde um kurz nach 15 Uhr der Leistelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein Wohnungsbrand im Dachgeschoss eines Mietshauses gemeldet. Der Meldende hatte den Rauchmelder in der Wohnung piepsen gehört und beim Überprüfen der Wohnung Rauch in dieser festgestellt. Vorbildlich wurde die Tür zum Brandraum geschlossen, die Bewohner des Hauses informiert und die Feuerwehr alarmiert. Die Mieterin befand sich zum Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Ein Trupp mit Atemschutz setzte einen Rauchschutzvorhang, der die Rauchausbreitung beim Betreten der Wohnung auf das Treppenhaus verhindert, und begannen mit den Löscharbeiten. Zur Abführung des Brandrauches wurde über die mitgeführte Drehleiter von außen ein Fenster geöffnet. Schnell konnte der Brand in der Wohnung gefunden und gelöscht werden.

Im Einsatz waren insgesamt 24 Kräfte der Werkfeuerwehr der UKB, der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, sowie des Rettungsdiensts.

