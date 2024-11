POL-MR: Scheibe eingeschlagen und EC-Karte genutzt + Ohne Diebesgut geflüchtet + Dieb an Terrassentür + Mehrere Einbrüche + Ausgebrannter Bauwagen + Spiegelunfall zwischen LKW

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Scheibe eingeschlagen und EC-Karte genutzt

Unbekannte schlugen die Fahrerscheibe eines in der Straße Krummbogen geparkten Ford ein und entwendeten zwischen Freitag, 8. November, 19 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, ein Portmonee aus einer im schwarzen Fiesta liegenden Tasche. Darin enthalten war neben anderen Kundenkarten auch eine EC-Karte, mit der in der Folge mehrfach für insgesamt über 77 Euro bezahlt wurde. Der Schaden am PKW beträgt etwa 500 Euro. Die Marburger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Ohne Diebesgut geflüchtet

Über die Balkontür verschafften sich Diebe Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Zeppelinstraße. Dabei entstand zwischen Freitag, 8. November, 16 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, ein etwa 750 Euro hoher Schaden an der Balkontür. Die Unbekannten durchsuchten die Zimmer, flüchteten aber ohne Diebesgut. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Dieb an Terrassentür

In der Gottfried-Keller-Straße machte sich am Freitag, 8. November, ein Dieb an der Terrassentür einer Einliegerwohnung zu schaffen. Gegen 19.30 Uhr bemerkten Zeugen ihn dabei, so dass er vom Vorhaben abließ und flüchtete. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Es entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Breidenbach: Mehrere Einbrüche

Mehrere Anwohnende der Breslauer Straße und der Straße Am Eichelsberg meldeten der Polizei am Samstag, 8. November, Einbrüche in ihre Wohnungen. Insgesamt ermittelt die Polizei in vier Fällen, aufgeteilt auf zwei Mehrfamilienhäuser. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnungen. Sie entwendeten Schmuck im insgesamt vermutlich vierstelligen Wert und verursachten Schäden zwischen geschätzt 800 und 2.000 Euro an den Fenstern. In der Hauptstraße bemerkten Zeugen gegen 18.15 Uhr Diebe, die gerade eine Terrassentür aufhebeln wollten. Sie flüchteten und hinterließen einen etwa 1.500 Euro hohen Schaden. Eine Beschreibung liegt bislang nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise: wer hat etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang bemerkt? Wem sind fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf, Telefonnummer 06461/92950.

Marburg: Ausgebrannter Bauwagen

Die Marburger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer, nachdem am Sonntag, 27. Oktober, ein Bauwagen in der Sonnenblickallee ausbrannte. Dieser stand auf einer Baustelle an der Ecke Friedrich-Ebert-Straße/ L 3289 und fing gegen 2.10 Uhr aus unbekannter Ursache Feuer. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Wagen bereits im Vollbrand. Der entstandene Schaden ist rund 3.000 Euro hoch. Die Marburger Polizei sucht Zeugen: Wem ist in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach: Spiegelunfall zwischen LKW

Einem 43-jährigen Sattelzugfahrer aus Schmallenberg kam am Donnerstag, 7. November, auf der L3048 zwischen Gladenbach- Mornshausen und Gladenbach ein Sattelzug entgegen. Offenbar fuhr der unbekannte Fahrer zu weit links, so dass es gegen 10.40 Uhr zu einer Berührung der jeweils linken Außenspiegel kam. Der 43-Jährige hielt an und fand noch das Spiegelgehäuse der anderen Zugmaschine, der Fahrer hatte sich jedoch unerlaubt entfernt. Er war mit einer weißen Mercedes-Zugmaschine und einem weißen Tank-Auflieger unterwegs. Der entstandene Schaden am Mercedes ist etwa 500 Euro hoch. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

