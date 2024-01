Polizei Münster

POL-MS: Mit Haftbefehl und alkoholisiert geflüchtet - Polizisten stellen 42-Jährigen

Münster / Tecklenburg (ots)

Polizisten haben in der frühen Freitagnacht (5.1., 00:07 Uhr) einen 42-jährigen Tecklenburger gestellt, der mit Haftbefehl gesucht und mit einem Leichtkraftrad vor der Polizei geflüchtet war.

Als die Beamten den 42-Jährigen auf der Tank- und Rastanlage "Tecklenburger Land-West" an der Autobahn 1 auf Grund einer Ordnungswidrigkeit mit seinem Leichtkraftrad kontrollieren wollten, missachtete er die Stoppzeichen der Polizisten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. In einer Sackgasse der Osnabrücker Straße in Tecklenburg konnten die Polizisten den Flüchtigen stoppen. Die Polizisten nahmen den Mann fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.

Gegen den Tecklenburger lag nicht nur ein Haftbefehl vor, er war unter anderem ohne eine gültige Fahrerlaubnis und mit 1,8 Promille unterwegs. Die Kennzeichen des genutzten Leichtkraftrades waren bei der Polizei als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug war außerdem nicht versichert und zugelassen.

Das Kennzeichen und das Fahrzeug wurden sichergestellt und dem 42-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

