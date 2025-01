PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Bauutensilien im Visier +++ Einbrüche in Gaststätte und Atelier +++ Wahlplakat abgerissen -Festnahme +++ Mülltonne angezündet +++ Fahrrad gestohlen

1. Bauutensilien im Visier,

Eltville am Rhein, Weinhohle, Freitag, 24.01.2025, 16:00 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 07:30 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Montag stahlen Diebe von einer Baustelle in Eltville hochwertige Bauutensilien. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen betraten die Langfinger das Baustellengelände in der Straße "Weinhohle" und entwendeten von dieser zwei Rüttelplatten, einen Steinhammer sowie einen Baggerlöffel im Gesamtwert von über 10.000 Euro. Mit dem Diebesgut gelang ihnen anschließend, mutmaßlich mit einem entsprechenden Transportfahrzeug, die Flucht.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

2. Bei Einbruch in Gaststätte Geld mitgenommen, Waldems-Esch, Schwalbacher Straße, Sonntag, 26.01.2025, 22:30 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 08:00 Uhr

(fh)Einbrecher hatten es in der Nacht zum Montag im Waldemser Ortsteil Esch auf Bargeld abgesehen. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt brachen die Täter gewaltsam in eine Gaststätte in der Schwalbacher Straße ein und machten sich in den Gast- und Schankräumen an mehreren Spielautomaten sowie der Theke zu schaffen. Letztlich stahlen sie Münzgeld und traten unerkannt die Flucht an. Bei dem rabiaten Vorgehen entstanden Schäden, die sich auf knapp 3.000 Euro summieren.

Zeuginnen und Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 an die Polizeistation Idstein.

3. Wahlplakat abgerissen - Festnahme,

Idstein, Rodergasse, Montag, 27.01.2025, 11:50 Uhr

(fh)Am Montagmittag nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor ein Wahlplakat in der Fußgängerzone abgerissen hatte. Gegen 11:50 Uhr meldete ein Zeuge den jungen Mann, welcher sich in der Rodergasse an einem der aufgehängten Plakate zu schaffen gemacht und dieses beschädigt hatte. Kurz darauf gelang es der Polizei, den Tatverdächtigen, einen 20-jährigen Idsteiner, der nach der Tat geflohen war, anzutreffen und zu kontrollieren. Der Heranwachsende muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

4. Mülltonne angezündet,

Bad Schwalbach, Rheinstraße, Montag, 27.01.2025, 16:40 Uhr

(fh)In der Rheinstraße in Bad Schwalbach haben Unbekannte am Montagnachmittag eine Mülltonne in Brand gesetzt. Gegen 16:40 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu der brennenden Großraummülltonne im Innenhof einer Tierarztpraxis gerufen. Während die Feuerwehr löschte, nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf. Bislang liegen keine Hinweise zu den Verursachern vor. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. An Tür gescheitert,

Eltville am Rhein, Balduinstraße, Samstag, 25.01.2025, 13:00 Uhr bis Montag, 27.01.2025, 09:30 Uhr

(fh)Zwischen Samstag und Montag kam es in der Balduinstraße in Eltville zu einem Einbruchversuch in ein Kosmetik-Atelier . Am Montagmorgen stellten Verantwortliche des Betriebs an dessen Eingangstür Hebelspuren fest und informierten die Polizei. Diese sicherte Spuren und nahm eine Anzeige wegen des versuchten Einbruchdiebstahls auf. In das Atelier waren die Einbrecher nicht gelangt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

6. Fahrrad aus Garage gestohlen,

Geisenheim, Hasenstraße, Samstag, 25.01.2025, 08:00 Uhr bis 16:45 Uhr

(fh)Im Laufe des vergangenen Samstags stahl eine unbekannte Person ein Elektrofahrrad aus einer Garage in Geisenheim. Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 16:45 Uhr öffnete der Unbekannte eine Garage in der Hasenstraße und nahm aus dieser ein sandfarbenes Pedelec der Marke "Cube" an sich, mit welchem er daraufhin die Flucht antrat. Der Wert des Zweirads beläuft sich auf knapp 1.500 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

