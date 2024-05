Ehlscheid (ots) - In der Zeit vom 16.05.2024, 20:00 Uhr - 19.05.2024, 09:00 Uhr wurde der Gartenzaun eines Wohnanwesens im Weißdornweg in der Ortslage Ehlscheid durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Am Abend des 17.05.2024 wurde durch die Eigentümer ein Knallgeräusch wahrgenommen, was jedoch nicht näher zugeordnet werden konnte. Am Morgen des 19.05.2024 wurden dann die Beschädigungen am Zaun ...

mehr